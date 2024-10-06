हिम्मत है तो देखकर दिखाएं जी5 की ये 9 हॉरर फिल्में
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 06, 2024
गुरमीत चौधरी की 'द बॉडी' मूवी देखकर आपकी रूह कांप जाएगी.
अलाया एफ की 'यू-टर्न' फिल्म हॉरर से भरपूर है.
शर्मन जोशी की '1920 लंदन' आपको जरूर देखनी चाहिए.
'काकुडा' फिल्म में भी आपको डर का खौफनाक चेहरा देखने को मिलेगा.
'नानू की जानू' फिल्म में आपको डर के साथ-साथ कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलेगा.
काजल अग्रवाल की 'घोष्टी' फिल्म भी आप जी5 पर जरूर देखें.
राघव लॉरेंस की 'कंचना 3' भी जी5 पर अवेलेबल है.
'सविता दामोदर परनजपे', यह हॉरर फिल्म आप जी5 पर देख सकते हैं.
'जुदा होकर भी' फिल्म में हॉरर के साथ-साथ सस्पेंस देखने को मिलेगा.
