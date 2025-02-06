नेटफ्लिक्स पर मौजूद ये 9 क्राइम थ्रिलर फिल्मों को देखने की ना करें गलती, लगेगा बड़ा सदम

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Feb 06, 2025

रणबीर कपूर की वायलेंट फिल्म 'एनिमल' नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

Source: Bollywoodlife.com

भूमि पेडनेकर की 'भक्षक' फिल्म देखकर आपकी रूह कांप जाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

'चोर निकल के भागा' फिल्म का सस्पेंस और थ्रिलर आपके होश उड़ा देगा.

Source: Bollywoodlife.com

'करी और साइनाइड' फिल्म असली जिंदगी पर बनी है, जो आपके होश उड़ा देगी.

Source: Bollywoodlife.com

नेटफ्लिक्स पर रवि तेजा की 'धमाका' फिल्म आप जरूर देखें.

Source: Bollywoodlife.com

साउथ की 'जना' फिल्म का हिंदी वर्जन आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा.

Source: Bollywoodlife.com

दुलकर सलमान की 'कुरुप' फिल्म में तगड़ा सस्पेंस आपके होश उड़ा देगा.

Source: Bollywoodlife.com

आप जाह्नवी कपूर की 'उलझ' फिल्म को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Malti Marie ने मामा की शादी में लूटी लाइमलाइट, Priyanka Chopra की लाडली के देसी लुक पर...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.