नेटफ्लिक्स पर मौजूद ये 9 क्राइम थ्रिलर फिल्मों को देखने की ना करें गलती, लगेगा बड़ा सदम
Pratibha Gaur
| Feb 06, 2025
रणबीर कपूर की वायलेंट फिल्म 'एनिमल' नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
भूमि पेडनेकर की 'भक्षक' फिल्म देखकर आपकी रूह कांप जाएगी.
'चोर निकल के भागा' फिल्म का सस्पेंस और थ्रिलर आपके होश उड़ा देगा.
'करी और साइनाइड' फिल्म असली जिंदगी पर बनी है, जो आपके होश उड़ा देगी.
नेटफ्लिक्स पर रवि तेजा की 'धमाका' फिल्म आप जरूर देखें.
साउथ की 'जना' फिल्म का हिंदी वर्जन आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा.
दुलकर सलमान की 'कुरुप' फिल्म में तगड़ा सस्पेंस आपके होश उड़ा देगा.
आप जाह्नवी कपूर की 'उलझ' फिल्म को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.
