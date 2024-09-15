हिम्मत है तो देखकर दिखाएं ये सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग फिल्में
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 15, 2024
नेटफ्लिक्स पर मौजूद विक्रांत मैसी की 'सेक्टर 36' फिल्म देखकर आपकी रूह कांप जाएगी
वरुण धन की 'बदलापुर' जी5 पर उपलब्ध है।
'वेलकम होम' फिल्म सोनी लिव पर मौजूद है।
'मातृभूमि' को आप जी5 पर देख सकते हैं।
'अज्जी' फिल्म प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध ङै।
नेटफ्लिक्स पर मौजूद 'रमन राघव 2.0' में सीरियल किलर की स्टोरी को दिखाया गया है।
नेटफ्लिक्स पर मौजूद 'बुलबुल' फिल्म में महिला अपराध दिखाया गया है।
आर माधवन की '13बी' प्राइम वीडियोज पर मौजूद है।
शाहिद कपूर की 'हैदर' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
अनुष्का की 'एनएच 10' को आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं।
