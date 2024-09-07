हिम्मत है तो नेटफ्लिक्स पर देखें ये 9 हॉरर फिल्में
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 07, 2024
'शैतान' फिल्म में काले जादू का खौफनाक चेहरा दिखाया गया है।
नेटफ्लिक्स पर मौजूद 'बुलबुल' फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए।
'कुमारी' फिल्म देखकर आपकी डर से चीख निकल जाएगी।
'बेताल' फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
नेटफ्लिक्स पर जरूर देखें 'रूही' फिल्म
नेटफ्लिक्स की 'अविरी' फिल्म आपके होश उड़ा देगी।
आप 'वीरूपक्ष' फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
'घोष्ट स्टोरीज' में आपको डर का डबल डोज मिलेगा।
'इत्तेफाक' फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
