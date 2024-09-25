नहीं देखीं ये 9 फिल्में तो सिनेमा लवर कहलाने के हकदार नहीं हैं आप
Pratibha Gaur
| Sep 25, 2024
मराठी फिल्म 'कोर्ट' को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं।
'अंगामली डायरीज' ये मलयालम फिल्म प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है।
मनोज बाजपेयी की 'भोंसले' फिल्म को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।
इरफान खान की 'किस्सा' फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
'कलीरा अतीत' ये उड़िया फिल्म प्राइम पर उपलब्ध है।
मलयालम फिल्म 'मोथोन' को आप जी5 पर देख सकते हैं।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म 'फोटोग्राफ' भी प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है।
'शिप ऑफ द थिसस' फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं।
'ईई.मा.यू' फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
