देशभक्ति का जुनून भर देंगी ओटीटी पर मौजूद ये 9 फिल्में

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 12, 2024

आलिया भट्ट की फिल्म 'राजी' अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है।

अमेजन प्राइम पर मौजूद सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'शेरशाह' को आप देख सकते हैं।

शाहरुख खान की फिल्म 'चक दे इंडिया' प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।

ऋतिक रोशन की फिल्म 'लक्ष्य' नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।

फिल्म 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी' अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है।

महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित फिल्म 'गांधी' जिओ सिनेमा पर अवेलेबल है।

1997 की फिल्म 'बॉर्डर' को आप अमेजन प्राइम पर एन्जॉय कर सकते हैं।

विक्की कौशल की फिल्म 'सरदार उधम' को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

अजय देवगन की फिल्म 'भुज' डिज्नी+हॉटस्टार पर मौजूद है।

