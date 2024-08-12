देशभक्ति का जुनून भर देंगी ओटीटी पर मौजूद ये 9 फिल्में
BollywoodLife
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 12, 2024
आलिया भट्ट की फिल्म 'राजी' अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है।
Source:
Bollywoodlife.com
अमेजन प्राइम पर मौजूद सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'शेरशाह' को आप देख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
शाहरुख खान की फिल्म 'चक दे इंडिया' प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।
Source:
Bollywoodlife.com
ऋतिक रोशन की फिल्म 'लक्ष्य' नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी' अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है।
Source:
Bollywoodlife.com
महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित फिल्म 'गांधी' जिओ सिनेमा पर अवेलेबल है।
Source:
Bollywoodlife.com
1997 की फिल्म 'बॉर्डर' को आप अमेजन प्राइम पर एन्जॉय कर सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
विक्की कौशल की फिल्म 'सरदार उधम' को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
अजय देवगन की फिल्म 'भुज' डिज्नी+हॉटस्टार पर मौजूद है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इन शॉर्ट फिल्मों का सस्पेंस-थ्रिलर देख चंद सेकेंड में सन्न हो जाएगा दिमाग
अगली वेब स्टोरी देखें.