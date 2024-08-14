लाइफ में एक बार जरुर देखें इन सितारों की ये देशभक्ति वाली फिल्में
| Aug 14, 2024
जॉन अब्राहम की फिल्म 'मद्रास कैफे' नेटफ्लिक्स पर आप एंजॉय कर सकते हैं।
सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर' अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है।
आमिर खान की फिल्म 'रंग दे बसंती' अमेजन प्राइम पर मौजूद है।
अक्षय कुमार की फिल्म 'अब तुम्हारे हवाले वतन साथिया' जी 5 पर अवेलेबल है।
अजय देवगन की फिल्म 'द लीजेंड ऑफ भगत सिंह' को आप जिओ सिनेमा पर देख सकते हैं।
विक्की कौशल की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' अमेजन प्राइम पर है।
आलिया भट्ट की फिल्म 'राजी' नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है।
कंगना रनौत की फिल्म 'तेजस' को आप जी 5 पर एंजॉय कर सकते है।
जॉन अब्राहम की फिल्म 'परमाणु: द स्टोरी' ऑफ पोखरण जी 5 पर उपलब्ध है।
