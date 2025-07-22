इंडिया की 7 सबसे धाकड़ वेब सीरीज, पूरे OTT पर करती हैं राज

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jul 22, 2025

स्पेशल ऑप्स

हाल ही इस सीरीज का दूसरा भाग आया है. यह सीरीज दर्शकों को खूब पसंद आई है. इसे आप जिओ हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

आर्या

जिओ हॉटस्टार पर मौजूद इस सीरीज की कहानी और सुष्मिता सेन का एक्शन देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

द नाइट मैनेजर

एक्शन और थ्रिल से भरपूर ये सीरीज आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी.

इंडियन पुलिस फोर्स

यह इन्वेस्टीगेशन और एक्शन से भरपूर सीरीज आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएगी.

रीचर

इस वेब सीरीज की कहानी देखकर आप दंग रह जाएंगे.

सिटाडेल

प्रियंका चोपड़ा स्टारर इस एक्शन सीरीज को भी आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

तनाव

इस वेब सीरीज की कहानी आपको सोनी लिव पर मिल जाएगी.

