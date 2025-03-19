प्यार और धोखे पर बनीं हैं ये हिंदी वेब सीरीज, इन ओटीटी प्लेटफार्म पर देख डालें
Shreya Pandey
| Mar 19, 2025
एक्शन और कॉमेडी से अलग आप नया कुछ देखना चाहते हैं तो इन वेब सीरीज को देख सकते हैं. इनकी कहानी देख आपका प्यार से भरोसा उठ जाएगा.
JioCinema पर मौजूद ‘माया’ वेब सीरीज में एक महिला की कहानी दिखाई है है, जो अपनी इच्छाओं के लिए दूसरे मर्दों से संबंध बनाती है.
‘बेवफा सी वफा’ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानी दिखाई गई है. इसे आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
‘इट्स नॉट दैट सिंपल’ में एक हाउस वाइफ की कहानी दिखाई गई है, जो अपने स्कूल फ्रेंड के साथ अफेयर शुरू करती है. इसे आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
‘इंदौरी इश्क’ में स्कूल के स्टूडेंट्स लव को दिखाया गया है, जिसमें लड़की धोखा देती है. इसे आप MX player पर देख सकते हैं.
‘मिर्जापुर’ वेब सीरीज में राजनीति और क्राइम दिखाया गया है, लेकिन इसमें भी प्यार और धोखा की कहानी है. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
‘आश्रम’ वेब सीरीज में भी राजनीति और क्राइम के साथ लव और धोखा दिखाया गया है. इसे भी आप MX player पर देख सकते हैं.
