नेटफ्लिक्स से हटने वाली हैं ये फिल्में, जल्द करें बिंज वॉच

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Sep 26, 2024

बेबी बॉय सितंबर के बाद नेटफ्लिक्स से गायब हो जाएगी।

हंट फॉर द वाइल्डरपीपल जल्द ही नेटफ्लिक्स से हट जाएगी।

हॉलीवुड फिल्म इनहेरिटेंस नेटफ्लिक्स से सितंबर के बाद हट जाएगी।

किस द ग्राउंड इसी अक्टूबर में नेटफ्लिक्स से गायब हो जाएगी।

ये फिल्म भी आप जल्द ही देखकर हटा दें।

द एडजस्टमेंट ब्यूरो आपको जल्द ही नेटफ्लिक्स पर देख लेनी चाहिए।

द पेपर भी नेटफ्लिक्स से हटने के लिए पूरी तरह तैयार है।

व्हेन यू फिनिश सेविंग द वर्ल्ड एक अमेरिकी कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है, जो हटने वाली है।

