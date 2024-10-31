'लव नेक्स्ट डोर' नहीं बल्कि ये कोरियन ड्रामा नेटफ्लिक्स पर मचा रहे हैं धमाल
Oct 31, 2024
नेटफ्लिक्स पर कोरियन ड्रामा खूब धूम मचा रहे हैं. ऑडियंस इन रोम-कॉम स्टोरीज को खूब पसंद कर रही है.
नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुए कोरियन ड्रामा 'लव नेक्स्ट डोर' की हर जगह चर्चा हो रही है.
इस ड्रामा में कोरियन एक्टर जंग हे-इन और एक्ट्रेस जंग सो-मिन ने अपनी क्यूट केमिस्ट्री से लोगों को खूब एंटरटेन किया है.
वहीं दूसरा कोरियन ड्रामा 'लवली रनर' भी दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है.
कोरियन ड्रामा 'लवली रनर' में एक्टर बायन वू-सियोक और एक्ट्रेस किम ह्ये-यूं ने कमाल की एक्टिंग की है.
मगर इन दोनों को पीछे छोड़कर नेटफ्लिक्स पर ये एक ड्रामा लगातार ट्रेंड कर रहा है.
जिसको नेटफ्लिक्स ने जबसे ज्यादा देखे जाने वाले कोरियन ड्रामा की लिस्ट में भी रखा है.
दरअसल, हम बात कर रहे हैं. मोस्ट पॉपुलर कोरियन ड्रामा 'क्वीन ऑफ टियर्स' की, जो लगातार यूजर्स की सर्च लिस्ट में बना हुआ है.
कोरियन एक्ट्रेस किम जी वॉन और किम सो ह्यून की रोमांटिक केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया है.
कोरियन ड्रामा क्वीन ऑफ टियर्स एक रोम-कॉम मेलो ड्रामा है. जिसमें किम जी वॉन और किम सो ह्यून पति पत्नी की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं.
इस ड्रामा की पॉपुलैरिटी टर्किश ऑडियंस में भी बहुत है. जिसके इसे अब टर्किश भाषा में भी रिलीज किया जा रहा है.
