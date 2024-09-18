कुर्सी से हिलने नहीं देंगी Jr NTR की 9 एक्शन फिल्मों, देखें हिंदी डब्ड

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Sep 18, 2024

एक्शन थ्रिलर फिल्म अरविंदा समेथा वीरा राघव जी 5 पर फ्री में मौजूद है।

जेआर एनटीआर की फिल्म बृन्दावनम का हिंदी में द सुपर खिलाड़ी यूट्यूब पर मौजूद है।

धम्मू अमेजन प्राइम और जी 5 पर फ्री में देख सकते हैं।

जय लव कुश सुपरहिट फिल्म है, जो जी 5 पर है।

जनता गैराज हॉटस्टार और अमेजन प्राइम पर फ्री में अवेलेबल है।

जेआर एनटीआर की फिल्म फैमिली एक डील हॉटस्टार पर मौजूद है।

‘रमय्या वस्तावय्या’ का हिंदी डब नाम ‘मर मिटेंगे 2’ के नाम से पॉपुलर है।

जेआर एनटीआर की एक्शन फिल्म राउडी बादशाह अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं।

फिल्म टेंपर में जेआर एनटीआर के साथ काजल अग्रवाल हैं। ये फिल्म यूट्यूब पर है।

