'देवरा' के सेट पर तालाब में खेलती दिखीं जाह्नवी कपूर, देखें BTS फोटोज
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 07, 2024
जाह्नवी कपूर ने 'देवरा' के सेट से बीटीएस वीडियो शेयर किया है।
इन तस्वीरों में जाह्नवी कपूर व्हाइट कलर की ड्रेस में कहर ढा रही हैं।
इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि 'देवरा' में जाह्नवी कपूर 'शकुंतला' का रोल निभा सकती हैं।
इस तस्वीर में जाह्नवी कपूर तालाब में पानी से खेलती दिख रही हैं।
फोटो में जाह्नवी कपूर की अदाएं देख बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया भी घायल हो गए हैं।
जाह्नवी कपूर की इन तस्वीरों पर शिखर पहाड़िया ने खूब प्यार दिखाया है।
शिखर पहाड़िया ने लिखा, 'वाओ, कौन है ये देवी?'
बता दें कि जूनियर एनटीआर और जाह्नवी कपूर की 'देवरा' सिनेमाघरों में 27 सितंबर को रिलीज होगी।
वहीं इस फिल्म के ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीदे हैं।
