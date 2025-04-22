OTT Releases: ये पूरा वीक होगा मजेदार, जब रिलीज होंगी ये सीरीज और मूवीज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 22, 2025
फिल्म 'सुपरबॉयज ऑफ मालेगावं' 25 अप्रैल से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी.
Source:
Bollywoodlife.com
साउथ इंडस्ट्री की फिल्म 'अय्यना माने' 25 अप्रैल को जी5 पर रिलीज होगी.
Source:
Bollywoodlife.com
साउथ फिल्म 'वीरा धीरा सूरन पार्ट 2' प्राइम वीडियो पर 24 अप्रैल को आएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'एल2 एम्पुरान' 24 अप्रैल को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'ज्वेल थीफः द हीस्ट बिगिन्स' 25 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'हैवॉक' नेटफ्लिक्स पर 25 अप्रैल को रिलीज होने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
'यू सीजन 5' नेटफ्लिक्स पर 24 अप्रैल से स्ट्रीम होने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: पहले चार दिन में 'केसरी 2' की कमाई रही फीकी, जानें फ्लॉप होने के पीछे के 5 बड़े कारण
अगली वेब स्टोरी देखें.