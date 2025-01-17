Jio Cinema पर मौजूद हैं ये टॉप हॉरर-एक्शन फिल्में, हर सीन देख कपकपा उठेगा शरीर
Bollywood Staff
| Jan 17, 2025
Jio Cinema ओटीटी प्लेटफार्म पर आप शानदार फिल्में देख सकते हैं.
साउथ की फिल्म ‘सिंधुबाध’ में आपको कमाल का एक्शन देखने को मिलता है.
तमिल फिल्म ‘अरनमनई 4’ एक हॉरर फिल्म है.
आप क्राइम-ड्रामा से भरपूर फिल्म ‘बीए पास’ देख सकते हैं.
तेलुगू फिल्म ‘हनुमान’ एक सुपरहीरो एक्शन फिल्म है.
‘काली किताब’ एक शानदार हॉरर फिल्म है. फिल्म में एक्ट्रेस काजल अग्रवाल लीड रोल में हैं.
संजय दत्त की फिल्म ‘डबल इस्मार्ट’ एक एक्शन फिल्म है.
हॉलीवुड फिल्म ‘वेनम’ का एक्शन थ्रिलर देखकर मजा आ जाएगा.
‘हैरी पॉटर एंड का चैंबर ऑफ सीक्रेट्स 2’ भी कमाल की फिल्म है.
हॉलीवुड फिल्म ‘50 शेड्स ऑफ ग्रे’ के सीन आपको जिंदगीभर याद रहने वाले हैं.
