Jio Hotstar की इन क्राइम वेब सीरीज को देख हलक में अटक जाएगी सांस
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 24, 2025
वेब सीरीज 'आखिरी सच' में दिल्ली के बुराड़ी की आत्महत्या का केस दिखाया गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'स्पेशल ऑप्स' में तीन सीजन में क्राइम की घटनाएं दिखाई गईं.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'ग्रहण' में साल 1984 के सिख विरोधी दंगों की झलक देखने को मिलती है.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'गुनाह' के दो सीजन के 45 एपिसोड आपको बांधकर रखेंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस सुष्मिता सेन की वेब सीरीज 'आर्या' आपके पसीने छुड़ा देगी.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'होस्टेजेस' को लोगों की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'क्रिमिनल जस्टिस: अधूरा सच' को लोगों ने खूब पसंद किया.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: शाही अंदाज में पार्टी में बिखेरें जलवा, इस वेडिंड सीजन में अवनीत कौर की तरह पहने ये लहंगा, देखते ही लोग बोलेंगे-'वाह'
अगली वेब स्टोरी देखें.