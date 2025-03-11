Jio Hotstar Free: होली की छुट्टियों में लें मनोरंजन का पूरा मजा, फ्री में देखें ये धांसू फिल्में
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 11, 2025
अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 2' आप जियो हॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं.
वरुण धवन की 'जुड़वा 2' भी फ्री में उपलब्ध है.
जेम्स कैमरून की 'अवतार' आप जियो हॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं.
कैदी नंबर 150, इस मूवी में आपको जबरदस्त सस्पेंस देखने को मिलेगा.
टेक ऑप, यह फिल्म भी आप जियो हॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं.
बाहुबलि 2, प्रभास की यह मूवी भी जियो हॉटस्टार पर फ्री में देखें.
माई स्पेस, यह मूवी आपको खूब एंटरटेन करेगी.
ओमकारा, लिस्ट में इस फिल्म का नाम भी शामिल है.
गौतमीपुत्र सतकरणी, इस फिल्म को भी आप जियो हॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं.
