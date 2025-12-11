Jio Hotstar: माधुरी दीक्षित की 'मिसेज देशपांडे' से पहले देख डालें ये क्राइम वेब सीरीज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 10, 2025
वेब सीरीज 'सर्चः द नैना मर्डर केस' एक कॉलेज स्टूडेंट के मर्डर की गुत्थी सुलझाने पर बेस्ड है.
वेब सीरीज 'जिद्दी इश्क' में स्टूडेंट और टीचर की प्रेम कहानी दिखाई गई है. इसमें क्राइम-थ्रिलर का डोज भी मिल रहा है.
वेब सीरीज 'सलाकार' की कहानी दिखाती है किस तरह से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उनकी हालत खराब की.
वेब सीरीज 'मिस्त्री' की कहानी एक जासूस के आसपस घूमती है जो एक बीमारी से पीड़ित है.
वेब सीरीज 'गुनाह' में धोखे और बदले की कहानी दिखाई गई है. ये स्टोरी लोगों को बांधकर रखती है.
वेब सीरीज 'कमांडर करण सक्सेना' में जासूसी की कहानी दिखाई गई है जो एक रॉ एजेंट के आसपास घूमती है.
वेब सीरीज 'क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4' ने लोगों का ध्यान खींचा. इसमें एक मर्डर मिस्ट्री दिखाई गई है.
