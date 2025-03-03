JioHotstar: OTT पर धूम मचा रही हैं ये ब्लॉकबस्टर फिल्में, अभी करें स्ट्रीम
Mishra Rajivranjan
| Mar 03, 2025
हम आपको ओटीटी प्लेटफार्म जिओ हॉटस्टार पर ट्रेंड करने वाली फिल्में-सीरीज के बारे में बता रहे हैं.
इस लिस्ट में किल और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं.
2023 में आई एक्शन-थ्रिलर फिल्म Kill का निर्देशन निखिल नागेश ने किया है. यह फिल्म जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रही है.
ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में शामिल प्रभास की फिल्म Salaar भी देख सकते हैं.
फिल्म Aavesham एक एक्शन कॉमेडी मलयालम फिल्म है. ये जियो हॉटस्टार पर खूब देखी जा रही है.
Thukra ke Mera Pyar, यह एक रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज है. इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
Sanam Teri Kasam, मावरा हुसैन और हर्षवर्धन राणा की बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म है.
