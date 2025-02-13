सबका माथा गरम कर दे रही हैं JioCinema पर मौजूद ये वेब सीरीज, एंडिंग बड़ी खतरनाक

सबका माथा गरम कर दे रही हैं JioCinema पर मौजूद ये वेब सीरीज, एंडिंग बड़ी खतरनाक
Mishra Rajivranjan Sushilkumar
| Feb 13, 2025
OTT प्लेटफार्म JioCinema पर आप कई वेब सीरीज देख सकते हैं. आज हम आपको 7 ऐसी ही वेब सीरीज के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा.
क्राइम ड्रामा Dexter देखकर आपका दिल दहल उठेगा.
The Undoing एक मिस्ट्री साइकोलॉजिकल थ्रिलर है.
Honeymoon Photographer कमाल की क्राइम थ्रिलर सीरीज है.
The Outsider एक अमेरिकी साइकोलॉजिकल थ्रिलर-हॉरर क्राइम ड्रामा से भरपूर सीरीज है.
The Sopranos सीरीज की कहानी बिना पूरा देखे आपका उठने का मन नहीं करेगा.
क्राइम से भरपूर इस सीरीज Ray Donovan को देख आप हैरान रह जाएंगे.
सीरीज The Wire भी कमाल की है.
