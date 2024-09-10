इन डार्क कॉमेडी फिल्मों का क्लाइमैक्स देख हिल जाएगा दिमाग

Kavita | Sep 10, 2024

7 खून माफ डार्क कॉमेडी फिल्म है, जिसमें क्राइम का तड़का लगाया हुआ है।

Source: Bollywoodlife.com

अंधाधुंध भी इस लिस्ट में है। ये फिल्म में कॉमेडी के साथ थ्रिलर भरा हुआ है।

बाला कॉमेडी फिल्म है, लेकिन बीच में खास मैसेज भी दिया गया है।

आलिया भट्ट की डार्लिंग का आखिरी सीन काफी हैरान कर देने वाला है।

डेढ़ इश्किया कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है, जिसे देख आप हैरान होंगे।

जजमेंटल है क्या हॉरर थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए।

जॉली एलएलबी 2 में क्राइम और कॉमेडी का फुल डोज है।

लूडो इस लिस्ट में है। ये फिल्म शानदार है।

