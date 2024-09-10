इन डार्क कॉमेडी फिल्मों का क्लाइमैक्स देख हिल जाएगा दिमाग
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 10, 2024
7 खून माफ डार्क कॉमेडी फिल्म है, जिसमें क्राइम का तड़का लगाया हुआ है।
Source:
Bollywoodlife.com
अंधाधुंध भी इस लिस्ट में है। ये फिल्म में कॉमेडी के साथ थ्रिलर भरा हुआ है।
Source:
Bollywoodlife.com
बाला कॉमेडी फिल्म है, लेकिन बीच में खास मैसेज भी दिया गया है।
Source:
Bollywoodlife.com
आलिया भट्ट की डार्लिंग का आखिरी सीन काफी हैरान कर देने वाला है।
Source:
Bollywoodlife.com
डेढ़ इश्किया कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है, जिसे देख आप हैरान होंगे।
Source:
Bollywoodlife.com
जजमेंटल है क्या हॉरर थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए।
Source:
Bollywoodlife.com
जॉली एलएलबी 2 में क्राइम और कॉमेडी का फुल डोज है।
Source:
Bollywoodlife.com
लूडो इस लिस्ट में है। ये फिल्म शानदार है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अनुपमा के सेट पर खूब रोईं बिगड़ैल तोषू की 'असली मां'
अगली वेब स्टोरी देखें.