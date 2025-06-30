July OTT Releases: जुलाई में ओटीटी पर मनोरंजन करेंगी ये सीरीज-मूवीज
Bollywoodlife.com
| Jun 30, 2025
फिल्म 'कालीधर लापता' जी5 पर 4 जुलाई से एंटरटेनमेंट के लिए तैयार है.
फिल्म 'द गुड वाइफ' 4 जुलाई से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.
फिल्म 'द हंट: द राजीव गांधी असासिनेशन केस' सोनी लिव पर 4 जुलाई को स्ट्रीम की जाएगी.
वेब सीरीज 'स्पेशल ऑप्स 2' 11 जुलाई को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है.
फिल्म 'आप जैसा कोई' 11 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर मनोरंजन करने वाली है.
शो 'वीर दास फुल वॉल्यूम' 18 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर आएगा.
फिल्म 'सरजमीन' 25 जुलाई से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं.
