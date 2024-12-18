Kaand 2010 से लेकर इन 5 हरियाणवी शोज का लें मजा, OTT Stage पर हो रहे हैं स्ट्रीम
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 18, 2024
इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म स्टेज पर कई धमाकेदार शोज रिलीज हुए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ओटीटी स्टेज के शोज को हरियाणवी के साथ-साथ हिंदी ऑडियंस भी खूब एंजॉय कर रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्टर यशपाल शर्मा स्टारर वेब सीरीज 'कांड 2010' ओटीटी स्टेज पर 20 दिसंबर को रिलीज होने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'कांड 2010' में यशपाल शर्मा की धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी.
Source:
Bollywoodlife.com
इस वेब सीरीज में 5 एपिसोड देखने को मिलेंगे. इसमें जातिवाद जैसे अहम मुद्दे के बारे में दिखाया जाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
ओटीटी प्लेटफॉर्म स्टेज पर फिल्म 'पुनर्जन्म' को खूब पसंद किया जा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
हरियाणवी फिल्म 'धड़ाम' में एक बॉक्सर की कहानी को दिखाया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'ग्रुप डी' को ऑडियंस खूब एंजॉय कर रही है. ये ओटीटी प्लेटफॉर्म स्टेज पर स्ट्रीम हो रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
हरियाणवी स्पोर्ट्स ड्रामा शो 'जिद्द' में आप धांसू एक्शन का मजा ले सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Preity Zinta की टू कापी हैं पाकिस्तान की ये हसीना, उनके डिंपल देख फिसलती हैं लोगों की नजरें
अगली वेब स्टोरी देखें.