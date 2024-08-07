शतरंज के खेल से भी ज्यादा मुश्किल है इन फिल्मों की गुत्थी सुलझाना
Aug 07, 2024
फॉरेंसिक थ्रिलर से भरपूर फिल्म है, जो नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।
दृश्यम मर्डर मिस्ट्री वाली फिल्म है, जो आप जियो सिनेमा पर देख सकते हो।
कहानी दो पार्ट में रिलीज हो चुकी है और दोनों अमेजन प्राइम पर है।
नेटफ्लिक्स की फिल्म कार्तिक कॉलिंग कार्तिक भी इस लिस्ट में है।
हॉटस्टार की फिल्म तलवार सच्ची घटना पर आधारित मर्डर मिस्ट्री वाली फिल्म है।
सारा अली खान की फिल्म मर्डर मुबारक भी नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।
फोबिया जियो सिनेमा समेत कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है।
रुस्तम भी मर्डर मिस्ट्री से भरी हुई फिल्म है, जो जी 5 पर मौजूद है।
तलाश आमिर खान की फिल्म है, जिसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
द गर्ल ऑन द ट्रेन मिस्ट्री और थ्रिलर से भरी फिल्म है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर है।
