नेटफ्लिक्स पर खूब ट्रेंड कर रही हैं ये फिल्में
BollywoodLife
| Aug 30, 2024
इस लिस्ट में पहला नाम प्रभास की फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ का है।
दूसरे नंबर पर विक्रांत मैसी और तापसी पन्नू की फिल्म ‘फिर आई हसीन दिलरूबा’ है।
कमल हासन की ‘इंडियन 2’ इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है।
स्पाई एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म ‘द यूनियन’ भी नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है।
मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म ‘महाराजा’ पांचवें नंबर पर ट्रेंड कर रही है।
इस लिस्ट में फिल्म 'द मेग' का नाम भी शामिल है।
नेटफ्लिक्स पर फिल्म ‘इनकमिंग’ सातवें नंबर पर ट्रेंड कर रही है।
सुपरहीरो फिल्म 'शाजम' भी नेटफ्लिक्स पर ट्रेंडिंग में है।
‘दुंगेन और ड्रैगन’ फिल्म नौंवे नंबर पर शामिल है।
10वीं नंबर पर फिल्म ‘द इंटर्न’ का नाम शुमार है।
