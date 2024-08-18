OTT Release: अगस्त के आने वाले वीक में रिलीज होंगी ये सीरीज-मूवीज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 18, 2024

'कल्कि 2898 एडी' नेटफ्लिक्स पर 22 अगस्त को रिलीज होगी।

नेटफ्लिक्स पर 'रायन' 23 अगस्त को स्ट्रीम होगी।

'एंग्री यंग मैन: द सलीम-जावेद स्टोरी' 20 अगस्त को प्राइम वीडियो पर आएगी।

'इनकमिंग' नेटफ्लिक्स पर 23 अगस्त को रिलीज होगी।

26 अगस्त से प्राइम वीडियो पर 'नो गेन नो लव' देख सकते हैं।

'पचिनको सीजन 2' 23 अगस्त को एप्पल टीवी प्लस पर रिलीज होने वाली है।

'द फ्रॉग' 23 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।

