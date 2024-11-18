शालिनी पासी ने शो में इस बात पर बोला था झूठ, कल्याणी शाह ने खोली पोल
नेटफ्लिक्स का रियलिटी शो 'बॉलीवुड लाइव्स बनाम बॉलीवुड वाइव्स' लोगों के बीच काफी फेमस हो रहा है.
इस बार शो में शालिनी पासी अपनी लाइफस्टाइल और बोल्ड अंदाज को लेकर काफी फेमस हो रही हैं.
शो में शालिनी पासी बहुत ही कोमल तरीके से पेश आती हैं मगर कई बार वो शो में उनका साइलेंट एंग्री मोड भी देखा गया है.
शो में शालिनी पासी और कल्याणी शाह के बीच कई बार एक गरम माहौल को देख गया है.
वहीं हाल ही में एक एपिसोड के दौरान रिद्धिमा कपूर ने कॉल कर के अपनी दिल्ली गर्ल्स को एक लंच के लिए इनवाइट किया था.
जिस पर कल्याणी शाह ने जवाब देते हुए कहा,'मैं अपनी गर्ल्स के साथ बस एक छोटा लंच कर रही हूं, मैं ऐसी चीजें कभी करती नहीं हूं'.
कल्याणी शाह की बात को मानते हुए शालिनी पासी ने कहा,'कि वो भी ज्यादा लंच पर बाहर नहीं जाती हैं.
इस बात को सुनते ही कल्याणी शाह ने कहा - 'आप लंच करती हैं, शालिनी, आपका इंस्टाग्राम एक गिवअवे है.'
कल्याणी शाह की यह बात सुनकर शालिनी पासी के चेहरे का रंग उतर गया था और उन्होंने कहा,'कि मैं दोपहर में खाने के लिए बाहर नहीं जाती हूं.'
कल्याणी शाह ने शालिनी पासी के जाने के बाद रिद्धिमा से कहा कि शालिनी हर हफ्ते लंच आउट पर जाती है. इस बात से साबित होता है कि वो शो में झूठ बोल रही है.
