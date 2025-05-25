OTT Release This Week: मई के लास्ट वीक में आएंगी ये सीरीज-मूवीज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 25, 2025
'अंधार माया' जी5 पर 30 मई को रिलीज होने वाली है.
'हिट: द थर्ड केस' नेटफ्लिक्स पर 29 मई को रिलीज होगी.
'क्रिमिनल जस्टिस: ए फैमिली मैटर' 29 मई को जियो हॉटस्टार पर आएगी.
'कनखजूरा' 30 मई को सोनी लिव पर दस्तक देने वाली है.
'कैप्टन अमेरिका: ब्रेव न्यू वर्ल्ड' 28 मई जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.
'द हार्ट नोज' नेटफ्लिक्स पर 30 मई को रिलीज होने वाली है.
'ए कम्प्लीट अननोन' 31 मई जियो हॉटस्टार पर दस्तक देगी.
