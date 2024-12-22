Prime Video पर इन साउथ मूवीज को देख डर से घबराएगा दिल

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Dec 22, 2024

फिल्म 'असुरन' बार-बार देखी जाती है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'बकासुरण' आते ही छा गई थी.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'हिट' लोगों के बीच काफी चर्चा में रही.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'कैथी' में जमकर क्राइम दिखाया गया.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'कांतारा' को अच्छा रिस्पॉन्स मिला.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'इंटेलिजेंट खिलाड़ी' ने लोगों को हिला दिया.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'ट्रांस' काफी पॉपुलर हुई थी.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'यू टर्न' ने लोगों को एंटरटेन किया.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'विक्रम वेधा' को काफी पसंद किया गया.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'यशोदा' देख लोग दहल गए थे.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: OTT Releases This Week: 2024 के लास्ट वीक में रिलीज होंगी ये सीरीज और मूवीज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.