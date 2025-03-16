OTT Releases: मार्च के थर्ड वीक में होगा मनोरंजन जब रिलीज होंगी ये सीरीज-मूवीज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 16, 2025
मार्च के तीसरे सप्ताह में ओटीटी के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर कई मूवीज और सीरीज रिलीज होने वाली हैं.
'कनेडा' 21 मार्च से जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी.
'खाकी: द बंगाल चैप्टर' नेटफ्लिक्स पर 20 मार्च से स्ट्रीम होगी.
'ऑफिसर ऑन ड्यूटी' नेटफ्लिक्स पर 20 मार्च से देख पाएंगे.
'द रिविलेशन्स' 21 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है.
'द रेजिडेंस' 20 मार्च से नेटफ्लिक्स पर एंटरटेन करेगी.
'वुल्फ किंग' नेटफ्लिक्स पर 20 मार्च को आने वाली है.
