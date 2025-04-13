OTT Releases: अप्रैल का थर्ड वीक होगा एंटरटेनिंग, रिलीज होंगी ये सीरीज-मूवीज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 13, 2025
अप्रैल के थर्ड वीक में कई वेब सीरीज और मूवीज रिलीज होने वाली हैं.
'लॉग आउट' जी5 पर 18 अप्रैल से लोगों को एंटरटेन करेगी.
वेब सीरीज 'खौफ' प्राइम वीडियो पर 18 अप्रैल से आने वाली है.
'यमकथाघी' 14 अप्रैल से अहा पर स्ट्रीम की जाएगी.
'बेबी मामा' 16 अप्रैल से नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने वाली है.
टीवी सीरीज 'ओक्लाहोमा सिटी बम विस्फोट: अमेरिकी आतंक' 18 अप्रैल से नेटफ्लिक्स पर आएगी.
वेब सीरीज 'द ग्लास डोम' 15 अप्रैल से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.
