OTT Releases: अप्रैल का थर्ड वीक होगा एंटरटेनिंग, रिलीज होंगी ये सीरीज-मूवीज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Apr 13, 2025

अप्रैल के थर्ड वीक में कई वेब सीरीज और मूवीज रिलीज होने वाली हैं.

Source: Bollywoodlife.com

'लॉग आउट' जी5 पर 18 अप्रैल से लोगों को एंटरटेन करेगी.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'खौफ' प्राइम वीडियो पर 18 अप्रैल से आने वाली है.

Source: Bollywoodlife.com

'यमकथाघी' 14 अप्रैल से अहा पर स्ट्रीम की जाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

'बेबी मामा' 16 अप्रैल से नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने वाली है.

Source: Bollywoodlife.com

टीवी सीरीज 'ओक्लाहोमा सिटी बम विस्फोट: अमेरिकी आतंक' 18 अप्रैल से नेटफ्लिक्स पर आएगी.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'द ग्लास डोम' 15 अप्रैल से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: मलाइका अरोड़ा टाइट ड्रेस पहनने पर हुईं ट्रोल, लोग बोले- 'मैम आराम से...'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.