Game Changer से पहले Kiara Advani की इन 8 फिल्मों का उठाएं लुफ्त, देखें इस OTT प्लेटफॉर्म पर
| Jan 04, 2025
कियारा आडवाणी की फिल्म 'गेम चेंजर' 10 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
फिल्म 'गेम चेंजर' में कियारा आडवाणी के साथ एक्टर राम चरण लीड रोल में नजर आएंगे.
कियारा आडवाणी ने 'गेम चेंजर' से पहले अपनी इन 8 फिल्मों में कमाल की एक्टिंग की थी.
कियारा आडवाणी की फिल्म 'कबीर सिंह' ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कलेक्शन किया था. ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
कियारा आडवाणी की फिल्म 'सत्यप्रेम की कथा' प्राइम वीडियो पर आप एंजॉय कर सकते हैं.
फिल्म 'गोविंदा नाम मेरा' में कियारा आडवाणी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी. यह डिज्नी हॉटस्टार पर अवेलेबल है
कियारा आडवाणी को फिल्म 'शेरशाह' में खूब पसंद किया गया था. ये ओटीटी प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.
फिल्म 'गिल्टी' में कियारा आडवाणी की पॉवर पैक्ड परफॉर्मेंस को आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.
कियारा आडवाणी की फैमिली ड्रामा फिल्म 'जुगजुग जियो' को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
कियारा आडवाणी की फिल्म 'इंदु की जवानी' ओटीटी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'गुड न्यूज' में कियारा आडवाणी को खूब पसंद किया गया था. ये प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.
