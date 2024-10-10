कमजोर दिल वाले भूलकर भी न देखें नेटफ्लिक्स की ये 6 वेब सीरीज

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Oct 10, 2024

इस लिस्ट में पहला नाम किलर सूप का है.

Source: Bollywoodlife.com

मनोज वाजपेयी की ये वेब सीरीज आपके रोंगटे खड़े कर देगी.

Source: Bollywoodlife.com

दिल्ली क्राइम की कहानी भी काफी ज्यादा खौफनाक है.

Source: Bollywoodlife.com

इस सीरीज के दो पार्ट रिलीज हो चुके हैं और दोनों ही हिट रहे.

Source: Bollywoodlife.com

खाकी द बिहार चैप्टर का नाम भी इसी लिस्ट में है.

Source: Bollywoodlife.com

सीरियल में काफी ज्यादा खून खराबा है.

Source: Bollywoodlife.com

अरण्यक वेब सीरीज है, जिसे देख आपको मजा आ जाएगा.

Source: Bollywoodlife.com

ट्रायल बाय फायर एक जबरदस्त वेब सीरीज है.

Source: Bollywoodlife.com

गन्स एंड गुलाब को भी लोग काफी ज्यादा देखना पसंद करते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: दुर्गा पंडाल जाकर ट्रोलर्स के हत्थे चढ़ीं ऐश्वर्या, लोग बोले- तुम कब से बंगाली...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.