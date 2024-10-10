कमजोर दिल वाले भूलकर भी न देखें नेटफ्लिक्स की ये 6 वेब सीरीज
Kavita
| Oct 10, 2024
इस लिस्ट में पहला नाम किलर सूप का है.
मनोज वाजपेयी की ये वेब सीरीज आपके रोंगटे खड़े कर देगी.
दिल्ली क्राइम की कहानी भी काफी ज्यादा खौफनाक है.
इस सीरीज के दो पार्ट रिलीज हो चुके हैं और दोनों ही हिट रहे.
खाकी द बिहार चैप्टर का नाम भी इसी लिस्ट में है.
सीरियल में काफी ज्यादा खून खराबा है.
अरण्यक वेब सीरीज है, जिसे देख आपको मजा आ जाएगा.
ट्रायल बाय फायर एक जबरदस्त वेब सीरीज है.
गन्स एंड गुलाब को भी लोग काफी ज्यादा देखना पसंद करते हैं.
