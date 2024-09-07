जियो सिनेमा पर खूब देखी जा रही हैं ये फिल्में और शोज

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 07, 2024

पहले नंबर पर रोहित शेट्टी का शो 'खतरों के खिलाड़ी 14' है।

दूसरे नंबर पर रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ' का नाम है।

वहीं तीसरे नंबर पर 'बिग बॉस मराठी' चल रहा है।

चौथे नंबर पर रणवीर शौरे की सीरीज 'शेखर होम' है।

काजल अग्रवाल की फिल्म 'सत्यभामा' पांचवें नंबर पर है।

छठे नंबर पर हॉरर शो 'डार्क स्कूल' शामिल है।

वरुण धवन की फिल्म 'भेड़िया' सातवें नंबर पर है।

आंठवे नंबर पर फिल्म 'तिकड़म' है।

नौवे नंबर पर एक्शन ड्रामा फिल्म 'अकेली' है

दसवें नंबर पर क्राइम थ्रिलर फिल्म 'क्लकि' है।

