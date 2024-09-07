जियो सिनेमा पर खूब देखी जा रही हैं ये फिल्में और शोज
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 07, 2024
पहले नंबर पर रोहित शेट्टी का शो 'खतरों के खिलाड़ी 14' है।
Source:
Bollywoodlife.com
दूसरे नंबर पर रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ' का नाम है।
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं तीसरे नंबर पर 'बिग बॉस मराठी' चल रहा है।
Source:
Bollywoodlife.com
चौथे नंबर पर रणवीर शौरे की सीरीज 'शेखर होम' है।
Source:
Bollywoodlife.com
काजल अग्रवाल की फिल्म 'सत्यभामा' पांचवें नंबर पर है।
Source:
Bollywoodlife.com
छठे नंबर पर हॉरर शो 'डार्क स्कूल' शामिल है।
Source:
Bollywoodlife.com
वरुण धवन की फिल्म 'भेड़िया' सातवें नंबर पर है।
Source:
Bollywoodlife.com
आंठवे नंबर पर फिल्म 'तिकड़म' है।
Source:
Bollywoodlife.com
नौवे नंबर पर एक्शन ड्रामा फिल्म 'अकेली' है
Source:
Bollywoodlife.com
दसवें नंबर पर क्राइम थ्रिलर फिल्म 'क्लकि' है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सलमान खान इन 9 जगहों से कमाते हैं करोड़ों रुपये
अगली वेब स्टोरी देखें.