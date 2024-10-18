कोरियन ड्रामा के हैं शौकीन, तो देखें रोमांस से भरपूर ये 10 वेब सीरीज
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 18, 2024
कोरियन ड्रामा 'इट्स ओके टू बी नॉट ओके' एक रोमांटिक ड्रामा है ये ड्रामा नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है.
कोरियन एक्ट्रेस किम जी वॉन का फेमस ड्रामा 'क्वीन ऑफ टियर्स' लोगों को खूब पसंद आ रहा है.
नेटफ्लिक्स पर एक्टर जंग हे-इन का रोमांटिक ड्रामा 'लव नेक्स्ट डोर' धमाल मचा रहा है. यंग ऑडियंस इसे बहुत पसंद कर रहे हैं.
फैंस के फेवरेट कोरियन एक्टर सोंग कांग का रोमांटिक ड्रामा 'लव अलार्म' भी खूब हिट हुआ है.
कोरियन ड्रामा 'डेस्टिन्ड विद यू' में रोमांस के साथ-साथ आप सस्पेंस का भी मजा ले सकते है.
पॉपुलर एक्ट्रेस बे सु-जी का ड्रामा 'दूना!' भी बहुत हिट हो रहा है ये ड्रामा नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.
ड्रामा 'नेवर द लैस' में एक्ट्रेस ली सो-ही और एक्टर सोंग कांग की रोमांटिक कैमेस्ट्री देख ऑडियंस उनकी फैन बन गई थी.
'सी यू इन माई 19th लाइफ' रोमांटिक ड्रामा के साथ-साथ फैंटेसी से भरपूर है.
रोमांटिक ड्रामा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी वन' में स्कूल गर्ल की कहानी को खूब पसंद किया जा रहा है.
ट्वेंटी सेंचुरी गर्ल' भी एक रोमांटिक ड्रामा है ये नेटफ्लिक्स पर आप देख सकते हैं.
