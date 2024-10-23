नेटफ्लिक्स पर फैमिली संग देखें ये 10 फिल्में, हॉलिडे बनेगा शानदार
| Oct 23, 2024
नेटफ्लिक्स की सीरीज 'मनी हाइस्ट' में आप सस्पेंस और क्राइम दोनों एंजॉय कर सकते हैं.
रीयल लाइफ पर बनी फिल्म 'डंकी' में आपको शाहरुख खान की कमाल की एक्टिंग देख सकते हैं.
कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'कटहल' फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं.
किरण राव की ऑस्कर नॉमिनेशन फिल्म 'लापता लेडीज' का भी मजा ले सकते हैं.
फिल्म 'सेक्टर 36' में विक्रांत मैसी की धमाकेदार एक्टिंग देखकर आप हैरान रह जाएंगे.
असल जिंदगी पर आधारित फिल्म 'श्रीकांत' में राजकुमार राव की बेहतरीन एक्टिंग देख सकते हैं.
फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' में आप पंजाब के फेमस सिंगर की कहानी को देख सकते हैं.
नेटफ्लिक्स पर करीना कपूर की फिल्म 'जाने जान' में सस्पेंस देखकर दिमाग घूम जाएगा.
राजकुमार राव की फिल्म 'हिट' में भी गजब का सस्पेंस और थ्रिल देख सकते हैं.
नेटफ्लिक्स पर कॅामेडी फिल्म 'खेल खेल में' भी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं
