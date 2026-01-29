OTT की इन 5 सीरीज में 'वूमेन पावर' ने हिला डाला सिस्टम, 2 में बॉलीवुड हसीनाओं ने मचाया गदर
Sadhna Mishra
| Jan 29, 2026
एक समय ऐसा था जब फिल्मों और वेब सीरीज के हिट होने का टैग मेल एक्टर्स के नाम था.
लेकिन आज एक्ट्रेसेस अपने दम पर सीरीज और फिल्में हिट करा रही हैं.
ऐसी ही 5 अमेजन प्राइम की सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें एक्ट्रेसेस ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से सिस्टम को हिलाकर रख दिया था.
'लाखों में एक सीजन 2' एक ड्रामा-थ्रिलर वेब सीरीज है, जो रूरल हेल्थकेयर सिस्टम की हकीकत को उजागर करती है.
'द मार्वलस मिसेज मैसेल' एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है, जिसमें मिरियम मिज मैसेल नाम की एक हाउसवाइफ की कहानी को दिखाया गया है.
'फोर मोर शॉट्स प्लीज' ये एक हिंदी कॉमेडी ड्रामा सीरीज है, जिसकी कहानी मुंबई की चार सहेलियों के इर्द-गिर्द घूमती है.
'ए कॉल टू स्पाई' सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान चर्चिल के स्पेशल ऑपरेशन एक्यूटिव की महिला जासूसों की अनकही सच्ची कहानी है.
'2 ब्रोक गर्ल्स' ब्रुकलिन के एक डाइनर में काम करने वाली दो सहेलियों की कॉमेडी कहानी है.
