मिर्जापुर से भी अच्छी हैं ये 7 वेब सीरीज, यहां करें स्ट्रीम

नेटफ्लिक्स की इस सीरीज में आपको जबरदस्त राजनीती और एक्शन देखने को मिलेगा.Source: Bollywoodlife.com
नेटफ्लिक्स पर मौजूद इस सीरीज में तिहाड़ जेल की कहानियां दिखाई जाती हैं.Source: Bollywoodlife.com
नेटफ्लिक्स पर मौजूद इस सीरीज में आपको रवि किशन की कमाल की एक्टिंग देखने को मिलेगी.Source: Bollywoodlife.com
यह भी नेटफ्लिक्स पर मौजूद है. सीरीज में आपको अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई दिखाई जाती है.Source: Bollywoodlife.com
इस सीरीज में JEE की तैयारी करने वाले छात्रों का संघर्ष दिखाया जाता है.Source: Bollywoodlife.com
यह सीरीज भी नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं, जिसमें 5 महिलाओं की कहानी दिखाई जाती है.Source: Bollywoodlife.com
संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित यह सीरीज तवायफों के जीवन पर आधारित है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.Source: Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!