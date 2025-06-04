मिर्जापुर से भी अच्छी हैं ये 7 वेब सीरीज, यहां करें स्ट्रीम

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jun 04, 2025

Khakee: The Bengal Chapter

नेटफ्लिक्स की इस सीरीज में आपको जबरदस्त राजनीती और एक्शन देखने को मिलेगा.

Source: Bollywoodlife.com

Black Warrant

नेटफ्लिक्स पर मौजूद इस सीरीज में तिहाड़ जेल की कहानियां दिखाई जाती हैं.

Maamla Legal Hai

नेटफ्लिक्स पर मौजूद इस सीरीज में आपको रवि किशन की कमाल की एक्टिंग देखने को मिलेगी.

Khakee: The Bihar Chapter

यह भी नेटफ्लिक्स पर मौजूद है. सीरीज में आपको अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई दिखाई जाती है.

Kota Factory

इस सीरीज में JEE की तैयारी करने वाले छात्रों का संघर्ष दिखाया जाता है.

Dabba Cartel

यह सीरीज भी नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं, जिसमें 5 महिलाओं की कहानी दिखाई जाती है.

Heeramandi: The Diamond Bazaar

संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित यह सीरीज तवायफों के जीवन पर आधारित है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

