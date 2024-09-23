काफी डिस्टर्बिंग हैं ये 9 फिल्में, कहानी हिला देगी दिमाग
वेलकम होम को आप सोनी लिव पर आसानी से देख सकते हो।
अगली भी इसी लिस्ट में है, जिसे आपको संभलकर देखनी चाहिए।
ट्रैप्ड फिल्म जी 5 पर मौजूद है, जो लोगों को जरूर देखनी चाहिए।
प्राइम वीडियो की फिल्म तितली गैंगस्टर फैमिली पर आधारित है।
सेक्टर 36 साइको किलर की कहानी है, जो नेटफ्लिक्स पर है।
नेटफ्लिक्स पर मौजूद महाराजा के एक्शन सीन्स दिमाग खराब कर देंगे।
बंडित क्वीन असली कहानी पर आधारित है। ये फिल्म प्राइम वीडियो पर है।
मातृभूमि ए नेशन विदाउट वुमन यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं।
अज्जी अमेजन प्राइम की फिल्म है, जिसमें दादी और एक बच्चे की कहानी है।
