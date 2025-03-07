Maharani Season 4: क्या सच्ची कहानी पर आधारित है हुमा कुरैशी की वेब सीरीज?
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 07, 2025
हुमा कुरैशी की पॉपुलर वेब सीरीज 'महारानी 4' लगातार सुर्खियों में बनी हुई है.
हाल ही में 'महारानी 4' का टीजर रिलीज हुआ, जिसे देखकर हर किसी के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या यह सीरीज असल जिंदगी से इंस्पायर है?
'महारानी 4' के टीजर में देखने को मिला था कि रानी भारती अपने परिवार को बचाने के लिए सारी हदें पार कर देगी.
बता दें कि यह पॉलिटिकल ड्रामा बिहार की राजनीति पर बेस्ड है.
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 'महारानी 4' असली इवेंट्स से इंस्पायर है, जिनसे बिहार की राजनीति को आकार मिला है.
ऐसे में अब इस खबर के सामने आने के बाद फैंस 'महारानी 4' को लेकर काफी एक्साइटेड हैं.
सौरभ भवे के निर्देशन में बनी यह सीरीज सोनी लिव पर रिलीज होगी.
हालांकि 'महारानी 4' का टीजर तो रिलीज हो गया है लेकिन सीरीज की रिलीज डेट सामने नहीं आई है.
बता दें कि इस वेब सीरीज में हुमा कुरैशी का अवतार दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है.
