Malayalam Crime Thriller: दिमाग झल्ला देने वाली 7 कमाल की सस्पेंस फिल्में, OTT पर हिंदी में हैं मौजूद
Mishra Rajivranjan
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 27, 2025
आप एक बार क्राइम थ्रिलर से भरपूर फिल्म Gumasthan देखें. ये फिल्म आपको Prime Video पर मिल जाएगी.
Malik कमाल की थ्रिलर फिल्म है. इसे आप Prime Video पर एंजॉय कर सकते हैं.
SonyLiv पर मौजूद Antakshari फिल्म देखकर आपका माथा घूम जाएगा.
Irul की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है. ये आपको Netflix पर मिल जाएगी.
Hotstar पर मौजूद फिल्म King of Kotha का एक्शन सस्पेंस देखते ही बनता है.
Lucifer फिल्म आपको SonyLiv पर मिल जाएगी.
Twenty One Gms की कहानी आप JioHotstar पर एंजॉय कर सकते हैं.
