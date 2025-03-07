ओटीटी पर जरूर देखें ये शानदार साइको थ्रिलर फिल्में, सीन और कहानी देख अटक जाएंगी सांसे

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 07, 2025

मणिचित्रथाझु साउथ की बेहतरीन साइको थ्रिलर फिल्म है, जिसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

रोर्शाच मूवी की कहानी भी बहुत शानदार है. इसे आप जिओ हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

फोरेंसिक भी साउथ की बेहतरीन साइको थ्रिलर मूवी है. इस मूवी को जी5 पर देख सकते हैं.

अथिरन मूवी की कहानी भी बहुत दमदार है. इसे आप जिओ हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

2020 में साउथ की ट्रान्स मूवी रिलीज हुई थी. इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

मुन्नारियिप्पु मूवी 2014 में रिलीज हुई थी. इस मूवी को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

लेवल क्रॉस मूवी को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

