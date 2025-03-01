March OTT Releases: मार्च में ओटीटी पर रिलीज होंगी ये सीरीज-मूवीज
Shashikant Mishra
| Mar 01, 2025
मार्च में कई फिल्में ओटीटी पर रिलीज होने वाली हैं. आइए जानते हैं कि कौन-कौन सी फिल्में आपका मनोरंजन करेंगी.
इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर की फिल्म 'नादानियां' 7 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.
अभिषेक बच्चन की फिल्म 'बी हैप्पी' 14 मार्च को प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है.
कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'दुपहिया' प्राइम वीडियो पर 7 मार्च को रिलीज होने वाली है.
कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' नेटफ्लिक्स पर 17 मार्च को आने वाली है.
फिल्म 'रेखाचित्रम' सोनी लिव पर 7 मार्च से देखने के लिए उपलब्ध हो जाएगी.
वेब सीरीज 'कनेडा' 21 मार्च से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाली है.
