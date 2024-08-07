कमजोर दिल वाले नहीं देख पाएंगे इन फिल्मों में मौत का खेल
Kavita
Aug 07, 2024
बॉलीवुड और साउथ में सीरियल किलर की कहानी पर कई फिल्में बनी हैं।
आज हम आपको ऐसी ही 8 फिल्में बताते हैं, जिसमें मौत का खेल दिखा है।
मैं और चार्ल्स हॉटस्टार पर मौजूद है, जिसमें बिकिनी किलर की बात हुई है।
मर्दानी के दो पार्ट रिलीज हुए हैं। ये फिल्म अमेजन प्राइम पर है।
अंजाम पथीरा साउथ की खौफनाक फिल्म है, जो Aha पर है।
सोनम कपूर की ब्लाइंड में भी खौफनाक सीन्स हैं।
चुप द रिवेंज ऑफ द आर्ट आप जी 5 पर आसानी से देख सकते हैं.
हिट द सेकंड केस भी इसी लिस्ट में है। ये फिल्म अमेजन प्राइम पर है।
पोशम पा जी5 की टॉप फिल्मों में से एक है, जिसमें ढेर सारे खून दिखाए गए हैं।
द स्टोनमेन मर्डर शॉर्ट फिल्म है, जो आप जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं।
