आधी रात नेटफ्लिक्स से हटेंगी ये 7 फिल्में-सीरीज, जल्दी निपटा लें
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 22, 2024
नेटफ्लिक्स पर आए दिन नई नई फिल्में और वेब सीरीज स्ट्रीम होती है।
इस बीच नेटफ्लिक्स की तरफ से हर महीने कुछ फिल्में और सीरीज को डिलीट भी किया जाता है।
आने वाले दिनों में नेटफ्लिक्स से 7 फिल्में और सीरीज हट जाएगी।
विक्की कौशल की फिल्म मसान नेटफ्लिक्स से 1 सितंबर को हट जाएगी।
द टैलेंटेड मिस्टर रिप्ले को 14 सितंबर को नेटफ्लिक्स से डिलीट कर दिया जाएगा।
फैमिली ड्रामा आर यू देयर गॉड इट्स मी मार्गरेट 29 अगस्त को ओटीटी से हटा दी जाएगी।
हाउ टू गेट अवे विद मर्डर थ्रिलर ड्रामा है, जो 22 अगस्त को आखिरी बार नेटफ्लिक्स पर दिखेगी।
एज गुड एज इट ग्रेट को 31 अगस्त वाले दिन नेटफ्लिक्स से हटा दिया जाएगा।
टैड द लोस्ट एक्सप्लोरर को भी नेटफ्लिक्स से हटाने की तैयारी हो चुकी है।
द मैक्सिकन भी इसी लिस्ट में है। ये 31 अगस्त को हट जाएगी।
