'मिर्जापुर 3' के मेकर्स ने चली चाल, मुन्ना भैया की कराएंगे वापसी?
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 07, 2024
प्राइम वीडियो की पॉपुलर वेब सीरीज 'मिर्जापुर' के पहले और दूसरे सीजन ने लोगों का जमकर मनोरंजन किया।
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज के तीसरे सीजन 'मिर्जापुर 3' ने लोगों को निराश किया। दूसरे सीजन में पॉपुलर कैरेक्टर मुन्ना त्रिपाठी की मौत हो जाती है।
Source:
Bollywoodlife.com
'मिर्जापुर 3' में मुन्ना त्रिपाठी को लोगों ने मिस किया। मेकर्स को समझ आ गया कि मुन्ना त्रिपाठी वेब सीरीज के लिए कितना जरूरी हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
जिसके चलते मेकर्स ने हाल ही में एक सरप्राइज अनाउंसमेंट किया है। जिसके बाद चर्चा हो रही है कि मुन्ना त्रिपाठी की वापसी होने वाली है।
Source:
Bollywoodlife.com
मेकर्स ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वेब सीरीज के किरदार गुड्डू पंडित ने बताया कि 'मिर्जापुर 3' का एक बोनस एपिसोड आने वाला है।
Source:
Bollywoodlife.com
गुड्ड पंडित बताते हैं कि बोनस एपिसोड में दूसरे सीजन में डिलीट किए गए सीन्स होंगे। उन्होंने बोनस एपिसोड की डेट नहीं बताई है।
Source:
Bollywoodlife.com
गुड्डू पंडित की एक लाइन ने लोगों का ध्यान खींचा है। उन्होंने कहा, 'बोनस एपिसोड देखोगे तो भौकाल मच जाएगा तुम्हारी जिंदगी में एकदम।'
Source:
Bollywoodlife.com
'इसमें एक बहुत ही चर्चित लौंडा भी इनवॉल्व है। हम ही उसे मौत के घाट उतार दिए थे। पर बहुत जलवा था उसका। वापस आना चाह रहे हैं।'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: कितनी पढ़ी लिखी हैं भारतीय पहलवान विनेश फोगाट?
अगली वेब स्टोरी देखें.