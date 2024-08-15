'मिर्जापुर 4' सहित इन वेब सीरीज के अगले पार्ट का हो रहा इंतजार
Shashikant Mishra
| Aug 15, 2024
प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'मिर्जापुर 3' के बाद 'मिर्जापुर 4' को लेकर लोग एक्साइटेड कर रहे हैं।
सोनी लिव की वेब सीरीज 'तनाव 2' 12 सितंबर को रिलीज होने वाली है।
एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज 'आश्रम 4' की रिलीज के लिए लोग बेसब्र हो रहे हैं।
प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 3' के लिए अलग ही लेवल का उत्साह है।
नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'खाकी : द बिहार चैप्टर 2' का इंतजार किया जा रहा है।
प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'पाताल लोक 2' पर फैंस की निगाहें लगी हैं।
नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम 3' के लिए लोग उम्मीद कर रहे हैं।
जियो सिनेमा की वेब सीरीज 'असुर 3' का भी इंतजार हो रहा है।
