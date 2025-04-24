दृश्यम की माई-बाप हैं ये 7 वेब सीरीज, एक बार देख हो जाएंगे सुन्न
Mishra Rajivranjan
| Apr 24, 2025
असुर- इस सीरीज की कहानी आपका दिल दहला देगी.
मिर्जापुर- इस सीरीज का तो हर कोई फैन है. इसकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है.
भौकाल- वेब सीरीज भौकाल की कहानी आपका दिल दहला देगी.
काला- इस सीरीज की कहानी देखकर आपके पसीने छूट जाएंगे.
अभय- जी5 पर मौजूद ये सीरीज आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए.
अनदेखी- सोनी लिव पर इस सीरीज की कहानी देखकर आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा.
आखिरी सच- यह एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज है.
