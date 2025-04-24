दृश्यम की माई-बाप हैं ये 7 वेब सीरीज, एक बार देख हो जाएंगे सुन्न

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Apr 24, 2025

असुर- इस सीरीज की कहानी आपका दिल दहला देगी.

मिर्जापुर- इस सीरीज का तो हर कोई फैन है. इसकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है.

भौकाल- वेब सीरीज भौकाल की कहानी आपका दिल दहला देगी.

काला- इस सीरीज की कहानी देखकर आपके पसीने छूट जाएंगे.

अभय- जी5 पर मौजूद ये सीरीज आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए.

अनदेखी- सोनी लिव पर इस सीरीज की कहानी देखकर आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा.

आखिरी सच- यह एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज है.

