क्राइम का ओवरडोज हैं ये वेब सीरीज, एक-एक सीन में है खून-खराबा

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 24, 2025

वेब सीरीज 'असुर' ने जियो सिनेमा पर लोगों को हिलाकर रख दिया था.

वेब सीरीज 'भौकाल' को एमएक्स प्लेयर पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.

वेब सीरीज 'कमांडर करण सक्सेना' हॉटस्टार पर आते ही छा गई थी.

प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'दहाड़' में क्राइम का ओवरडोज मिला है.

नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' में जमकर क्राइम सीन दिखाए गए हैं.

वेब सीरीज 'खाकीः द बिहार चैप्टर' को नेटफ्लिक्स पर देखकर लोगों की रूह कांप गई.

प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'मिर्जापुर' के एक-एक सीन में खून-खराबा दिखाई देता है.

वेब सीरीज 'पाताल लोक' को प्राइम वीडियो पर काफी ज्यादा देखा गया.

जी5 की वेब सीरीज 'रंगबाज' में एक-एक सीन क्राइम से भरपूर है.

वेब सीरीज 'स्पेशल ऑप्स' को हॉटस्टार पर काफी ज्यादा पसंद किया गया.

