‘मिर्जापुर’ से महारानी तक, बिहार और यूपी की राजनीति को देखना है तो देख डालें ये वेब सीरीज
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 27, 2025
‘महारानी’ सीरीज बिहार की राजनीति पर आधारित है. इस सीरीज को सोनी लिव पर देखा जा सकता है.
‘खाकीः द बिहार चैप्टर’ सीरीज में बिहार की राजनीति और अपराध की दुनिया को दिखाया गया है. यह नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.
‘ग्रहण’ सीरीज 1984 के सिख दंगों पर आधारित है. इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
राजनीतिक नोक-झोंक, क्राइम थ्रिलर से भरपूर सीरीज Mirzapur आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए.
‘रंगबाजः डर की राजनीति’ 1990 के दशक की राजनीति और अपराध की दुनिया पर आधारित है. यह zee5 पर है.
‘जहानाबाद’ सीरीज बिहार में जातीय हिंसा, राजनीति और नक्सलवाद पर आधारित है. यह सोनी लिव पर मौजूद है.
‘रक्तांचल’ को MX Player पर देख सकते हैं. इसकी कहानी भी बेहद शानदार है.
